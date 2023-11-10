كوريا الشمالية تغلق سفارتها في نيبال

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قررت كوريا الشمالية إغلاق سفارتها في نيبال بعد أن قامت بإغلاق سفاراتها في عدد من الدول مؤخرا، بما في ذلك سفاراتها في بعض الدول الأفريقية.وكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا كاتماندو بوست" النيبالية اليوم الجمعة عن أن هذا القرار جاء في بيان أصدره رئيس الوزراء النيبالي "بوشبا كمال داهال" أول من أمس الأربعاء.وأضاف التقرير أن سفارة كوريا الشمالية لدى الهند ستتولى مسؤولية أعمال سفارتها في نيبال.وكان السفير الكوري الشمالي لدى نيبال "تشو يونغ مان" قد نقل قرار إغلاق السفارة خلال لقائه مع رئيس الوزراء النيبالي "داهال" يوم الاثنين، حيث أرجع السبب في إغلاق السفارة إلى الركود الاقتصادي في كوريا الشمالية وجهود بيونغ يانغ لتعزيز الكفاءة الدبلوماسية.وقد أقامت كوريا الشمالية علاقات دبلوماسية مع نيبال في عام 1974، وفتحت سفارتها في كاتماندو في نفس العام.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد أغلقت سفاراتها في أوغندا وأنغولا وإسبانيا في شهر أكتوبر الماضي، وقررت أيضا إغلاق قنصليتها العامة في هونغ كونغ.