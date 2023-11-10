انطلاق أعمال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ غدا

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من المقرر أن تنطلق أعمال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" غدا السبت في مدينة سان فرانسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، ويستمر انعقاده حتى يوم الجمعة القادم السابع عشر من نوفمبر.ويشارك في مؤتمر هذا العام معظم قادة الدول الأعضاء الـ21 في المنظمة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، والرئيس الكوري "يون صوك يول"، ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، كما يُتوقع أن يحضر الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، رغم أنه لم يتم بعد الإعلان رسميا عن مشاركته.ولم تشمل قائمة القادة المشاركين في المؤتمر الرئيسَ الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ.وضمن مؤتمر هذا العام، ستعقد قمة "أبيك" خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من نوفمبر.وتثير قمة "أبيك" اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان سيتم عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامشها، وسط النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.وإذا تم عقد قمة أمريكية صينية بالفعل، فسوف تكون أول لقاء بين "بايدن" و"شي" منذ قمة مجموعة العشرين في بالي في شهر نوفمبر من العام الماضي.