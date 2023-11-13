البرلمان الكوري يبدأ المداولات حول ميزانية العام القادم

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري اليوم الاثنين مداولاته حول ميزانية الحكومة للعام القادم، البالغة 656.9 تريليون وون.ومن المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسية حول الميزانيات المخصصة للنيابة العامة والشرطة ووكالة التدقيق والبحث والتطوير.وسوف تقوم اللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات في البرلمان، والتي أكملت المراجعات والاستفسارات الشاملة حول السياسات لكل وزارة الأسبوع الماضي، بعقد جلسات للجنتها الفرعية ابتداء من الغد الثلاثاء.وتخطط اللجنة الفرعية لاستكمال المداولات بشأن تخفيضات الميزانية بحلول يوم الجمعة، ومراجعة الزيادات في الميزانية في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر.كما تخطط اللجنة الخاصة المعنية بالميزانية والحسابات لعقد جلسة عامة يوم 30 نوفمبر لتمرير مشروع قانون الميزانية.يذكر أن الموعد النهائي القانوني لتمرير مشروع الميزانية هو 2 ديسمبر، لكن البرلمان سبق وأن تجاوز هذا الموعد النهائي في عاميْ 2021 و2022.