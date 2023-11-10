كوريا والولايات المتحدة واليابان تعتزم تفعيل نظام تبادل بيانات الصواريخ في ديسمبر

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اتفقت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على إطلاق نظام يعمل في الوقت الحقيقي من أجل تبادل بيانات التحذير بشأن عمليات الإطلاق الصاروخي الكورية الشمالية. ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تم التوصل إلى هذا الاتفاق في محادثات جرت في سيول أمس الأحد بين وزير الدفاع "شين وان شيك" ونظيريه: الأمريكي "لويد أوستن" والياباني "مينورو كيهارا" الذي شارك في المحادثات عبر الفيديو. وخلال الاجتماع، قيم وزراء الدفاع أن الاستعدادات لنظام تبادل البيانات في الوقت الحقيقي صارت في المرحلة النهائية، واتفقوا على إطلاق الآلية رسميا الشهر القادم. وقالت الوزارة إن الأطراف الثلاثة اتفقت أيضا على إجراء مناورات عسكرية ثلاثية "بشكل أكثر انتظاما وكفاءة" بدءا من يناير، وتوسيع التدريبات لتشمل مناطق مختلفة. كما تناولت محادثات أمس الأحد تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالدفاع التي توصل إليها قادة الدول الثلاث خلال قمة ديفيد كامب في شهر أغسطس الماضي. وناقش وزراء دفاع الدول الثلاث أيضا سبل تعزيز التعاون الأمني لاحتواء التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية والرد عليها، وأعربوا عن مخاوفهم البالغة بشأن محاولات كوريا الشمالية لتطوير مقذوفات وأسلحة نووية مختلفة، كما أدانوا بشدة تلك الأنشطة باعتبارها تهديدا خطيرا لأمن شبه الجزيرة الكورية وللمنطقة، وأدانوا عمليات نقل الأسلحة مؤخرا بين كوريا الشمالية وروسيا باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.