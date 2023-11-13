يون يدعو لموقف دفاعي بين سيول وواشنطن لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مع كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين يوم أمس الأحد، حيث دعا إلى الحفاظ على وضعية الاستعداد الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال المتحدث الرئاسي "لي دو وان" في مؤتمر صحفي إن يون عقد اجتماع عشاء مع وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال "تشارلز براون"، الموجوديْن في كوريا لحضور الاجتماع الأمني التشاوري السنوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين. وخلال اللقاء الذي عقد في المقر الرئاسي، قال الرئيس يون إن كوريا الشمالية متورطة في الحرب في أوكرانيا والصراع المسلح بين إسرائيل وحماس بشكل مباشر وغير مباشر. ودعا إلى اتخاذ موقف دفاعي يقظ ومشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قادر على الرد بشكل سريع وحاسم على أي استفزازات من جانب بيونغ يانغ، بما في ذلك أي هجوم مفاجئ مثل الهجوم الذي نفذته حركة حماس. وأشار الرئيس أيضا إلى أنه منذ أن أطلقت سيول وواشنطن المجموعة الاستشارية النووية في يوليو الماضي، تعاونتا بشكل وثيق لتبادل المعلومات وإنشاء نظام للتشاور وتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ المشترك، مع التفكير بشكل إيجابي في زيادة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية. وردا على ذلك، قال الوزير الأمريكي أوستن إن نية الرئيس جو بايدن المؤكدة هي مواصلة تطوير علاقات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مما يؤكد من جديد التزام واشنطن القوي بحماية حليفتها سيول.