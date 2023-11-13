حماس تعلّق مفاوضات الرهائن بسبب مستشفى الشفاء

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أفادت بعض التقارير بأن حركة حماس الفلسطينية قالت إنها علقت المفاوضات بشأن الرهائن ردا على اتهامات إسرائيل لها حول استغلال مستشفى الشفاء في غزة.وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، قال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الرهائن أمس الأحد إن الحركة انسحبت من المفاوضات بعد أن اتهمتها إسرائيل بتشغيل مراكز القيادة تحت المستشفى وحوله.ونفت حركة حماس الاتهامات الموجهة إليها باستغلال أكبر مركز طبي في غزة، والذي يؤوي آلاف المدنيين والأطباء والمرضى الفلسطينيين.وقالت القوات الإسرائيلية في بيان أصدرته أمس الأحد إنها عرضت توفير الوقود للمستشفى الذي أوقف عملياته بعد نفاذه، لكن حماس رفضت ذلك.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق إن خمسة مرضى، بينهم طفلان، توفوا في المستشفى بعد نفاد وقود المولد الأخير.