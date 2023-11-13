سيول وواشنطن تؤكدان إحراز تقدم في خطة نقل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب

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أكدت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية أنه تم إحراز "تقدم ملموس" في خطة نقل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية. جاء ذلك في مباحثات أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري "كيم صونغ كيوم" مع نظيره الأمريكي "تشارلز براون"، ضمن الاجتماع السنوي للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، في سيول أمس الأحد. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن القائدين العسكريين أكدا أن البلدين الحليفين قد حققا تقدما جوهريا في تسهيل نقل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب حسب الشروط، بما في ذلك الانتهاء من التقييم المشترك ذي الصلة هذا العام. وناقش الجانبان أيضا القضايا الأمنية الرئيسية، بما في ذلك استفزازات كوريا الشمالية المستمرة، مثل إطلاق الصواريخ والتهديدات النووية، حيث أكد براون مجددا التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع والدفاع عن كوريا الجنوبية. واتفق الجانبان على أهمية تطوير نظام دفاع مشترك أقوى من أي وقت مضى بموجب معاهدة الدفاع المشترك الثنائية، وأكدا بحزم التزامهما بالموقف الدفاعي المشترك. يذكر أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين هو اجتماع سنوي يعقد بالتناوب في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتقديم المبادئ التوجيهية الاستراتيجية والعملياتية بشأن الدفاع عن كوريا الجنوبية لرئيسي هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقد انعقدت اجتماعات قيادة القوات المشتركة لمناقشة القضايا العسكرية ذات الاهتمام المشترك لأول مرة في عام 1978.