عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس الجلد العقدي لليوم الثاني

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لم تتلق السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أي بلاغات عن إصابات جديدة بفيروس التهاب الجلد العقدي، لليوم الثاني على التوالي أمس، مع اكتمال تطعيم الماشية على مستوى البلاد ضد الفيروس يوم الجمعة الماضي.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة إضافية في مزارع الماشية على مستوى البلاد حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، بعد أن وصل عدد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها إلى الصفر في اليوم الأسبق.ومع ذلك، تجري السلطات اختبارات على أربع حالات مشتبه في إصابتها، بإجمالي 91 حالة مؤكدة في 29 مدينة ومقاطعة حتى صباح اليوم.يذكر أن التهاب الجلد العقدي هو فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية في الماشية المصابة، ولا يؤثر على البشر.