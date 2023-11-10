افتتاح مهرجان تخفيضات كوريا الكبرى

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افتتحت يوم الجمعة الماضي الدورة الثامنة من مهرجان تخفيضات كوريا الكبرى، الذي يعد أكبر مهرجانات التسوق في كوريا الجنوبية.ويشارك في مهرجان هذا العام، الذي سيستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، حوالي 2500 شركة كورية، ويتم خلاله تقديم خصومات كبيرة على المواد الغذائية والملابس والأجهزة الإلكترونية المنزلية والسيارات وغيرها من المنتجات المختلفة، مما يثير الاهتمام حول ما إذا كان مهرجان هذا العام سوف يساعد على استعادة ثقة االمستهلكين، التي تدهورت نتيجة لارتفاع الأسعار الاستهلاكية وسعر الفائدة.وتقدم المحلات والمتاجر الكبيرة خصومات تصل إلى 50% على المواد الغذائية الطازجة والمصنعة، فيما يتم تقديم خصومات تصل إلى 17% على السيارات، ومزايا مختلفة على الأجهزة الإلكترونية المنزلية.وتهدف الحكومة من وراء تنظيم هذا المهرجان إلى إحياء ثقة المستهلكين التي تعاني من ضعف حاليا، وبالتالي إنعاش الطلب المحلي.لكنّ المراقبين يقولون إنه لن يكون من السهل تحقيق ذلك الغرض لأن حجم مبيعات التجزئة في البلاد شهدت انخفاضا في شهر سبتمبر للشهر الثالث على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب سعر الفائدة المرتقع.إلى جانب هذا، خفض معهد التنمية الكوري توقعاته لمعدل زيادة الاستهلاك في القطاع الخاص لهذا العام من 2.5% إلى 1.9%، كما توقع أن ينخفض معدل الزيادة في الاستهلاك خلال العام القادم.وأكد الخبراء الاقتصاديون على أهمية أن تنجح الحكومة الكورية في السيطرة على التضخم أولا من أجل تحسين ثقة المستهلكين.