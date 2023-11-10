الرئيس يون يحضر قمة الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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أعلن مكتب الرئاسة الكورية أمس الأحد أن الرئيس "يون صوك يول" سوف يحضر قمة الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي ستعقد يوم الخميس القادم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.وأوضح المكتب الرئاسي أنه سيتم في هذه القمة مناقشة القضايا المتعلقة بتفاصيل خطة التعاون بين الدول الأعضاء.وسوف يشارك في القمة المرتقبة 14 دولة، هي: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وسنغافوره وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية.يذكر أن "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" عبارة عن مبادرة اقتصادية أطلقها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو من العام الماضي ضمن المساعي الأمريكية لمواجهة مبادرة "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي تقودها الصين.