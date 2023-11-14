وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن حماس فقدت السيطرة على غزة

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أفادت بعض التقارير بأن وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" قال أمس الاثنين إن حركة حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة وأنها تتراجع جنوبا.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قال "غالانت" إنه لا توجد قوة تابعة لحماس قادرة على وقف القوات الإسرائيلية التي تتقدم في كل موقع بينما تفر الجماعة المسلحة جنوبا. وأضاف أن المدنيين ينهبون قواعد تلك الجماعة وأنه ليست لديهم ثقة فيها.وفيما يتعلق بالدعوات المتزايدة من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، قال "غالانت" إن إسرائيل ليس لديها ساعة توقيت، بل فقط تسعى لتحقيق أهدافها.وقالت إسرائيل أيضا أمس إن جنودها قتلوا ما لا يقل عن 21 من نشطاء حماس الذين شنوا هجوما من داخل مستشفى كبير في مدينة غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تعمل بالقرب من مستشفى القدس في ذلك الوقت، وأن هجوم حماس نفذته ما أسماه بـ"خلية إرهابية" تحصنت داخل مجموعة من المدنيين عند مدخل المستشفى.