أسعار الصادرات والواردات الكورية ترتفع للشهر الرابع في أكتوبر

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ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في شهر أكتوبر الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار الواردات الكورية 140.38 نقطة في أكتوبر، بزيادة 0.5% مقارنة بالشهر الأسبق، ليرتفع المؤشر للشهر الرابع على التوالي.وقال البنك المركزي الكوري إن أسعار المنتجات المعدنية انخفضت بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، لكن ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمنتجات الكيماوية دفع المؤشر للارتفاع. فقد انخفض سعر خام دبي، وهو سعر الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 3.8%، من 93 دولارا و25 سنتا للبرميل في سبتمبر، إلى 89 دولارا و75 سنتا، في شهر أكتوبر.وارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 0.5% منذ سبتمبر ليصل إلى 120.17 نقطة الشهر الماضي، مرتفعا للشهر الرابع على التوالي.وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى انخفاض قيمة الوون بنسبة 1.6% مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر. وبالمقارنة مع العام الماضي، انخفض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 10.2%، بينما انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 9.5%.