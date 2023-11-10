إطلاق سراح 19 كوريا كانوا محتجزين في ميانمار

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تم إطلاق سراح 19 كوريا كانوا محتجزين لدى شركة تمارس أعمالا مخالفة للقانون، في منطقة "تاشيليك" في ميانمار، ونقلهم إلى العاصمة "يانغون".وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم إن المواطنين الكوريين تم نقلهم بواسطة الشرطة في ميانمار، موضحة أن السفارة الكورية هناك قدمت المساعدات القنصلية الضرورية من خلال التعاون الوثيق مع الأجهزة ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الشرطة الكورية.وكانت وزارة الخارجية الكورية قد تلقت بلاغا في أوائل شهر أكتوبر الماضيباحتجاز بعض المواطنين الكوريين لدى شركة مخالفة للقانون في تلك المنطقة، ومن ثم طلبت السفارة الكورية من الشرطة في ميانمار اتخاذ تدابير سريعة، وبالتالي قامت الشرطة بتفتيش الشركة المعنية في أواخر أكتوبر لإطلاق سراح الكوريين المحتجزين.وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المنطقة التي تقع فيها تلك الشركة تسمى بـ "المثلث الذهبي"، وهي منطقة حدودية بين ميانمار ولاوس وتايلاند، وتشهد الكثير من الأعمال غير القانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات والمقامرة غير القانونية.وأضافت وزارة الخارجية الكورية أن منطقة المثلث الذهبي شهدت مؤخرا زيادة في عدد القضايا الجنائية التي يتم فيها اختطاف مواطنين كوريين واحتجازهم وإجبارهم على ارتكاب أعمال غير قانونية لتحقيق أرباح عالية، ودعت المواطنين الكوريين لإيلاء اهتمام خاص بهذا الأمر.