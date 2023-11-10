الرئيس يون يعرب عن تأييده لحظر البيع على المكشوف في البورصة

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" أنه سيقوم بحظر عمليات البيع على المكشوف في البورصة إلى أن يتم إعداد تدابير جذرية يمكن أن تقضي على أضرارها.كما أكد الرئيس على ضرورة تنفيذ سياسات تستهدف دعم معيشة الشعب بعد الاستماع إلى أصوات المواطنين العاديين، مطالبا البرلمان بسرعة التعامل مع مشروعات القوانين الخاصة بدعم معيشة الشعب، بما في ذلك القانون الخاص بالمدن الجديدة.وأوضح الرئيس يون أنه على علم بالقلق من تبعات قرار الحظر المؤقت لعمليات البيع على المكشوف في البورصة، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على انضمام سوق الأسهم الكورية إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، لكن التساهل مع تلك الممارسات غير القانونية يسفر عن أضرار أكبر.وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن الحظر المؤقت سيؤثر تأثيرا إيجابيا على القوة التنافسية لسوق الأسهم الكورية على المدى الطويل، موضحا أنه ينفذ سياسات قائمة على آراء الخبراء في الموقع، بما في ذلك حظر عمليات البيع على المكشوف.وطلب الرئيس من البرلمان سرعة التعامل مع مشروعات القوانين الخاصة بدعم معيشة الشعب، خاصة القانون الخاص بتنسيق المدن الجديدة، مشيرا إلى ضرورة سن هذا القانون قبل نهاية العام الجاري حتى يمكن تحويل المدن القديمة إلى مدن مستقبلية.