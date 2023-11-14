ارتفاع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس الجلد العقدي إلى 93

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ارتفع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي في كوريا إلى 93 مزرعة حتى صباح اليوم الثلاثاء.ووفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية، تم الإبلاغ عن إصابتين جديدتين في منطقة "غو تشانغ" بمقاطعة شمال جولا، ليصل العدد الإجمالي إلى 93 حالة في 29 مدينة ومقاطعة، بينما تجري السلطات الصحية اختبارات على سبع حالات مشتبه بها.جاء ذلك بعد عدم الإبلاغ عن حالات جديدة لمدة يومين، مع استكمال تطعيم الماشية ضد الفيروس على مستوى البلاد يوم الجمعة الماضي، وبالتالي قررت سلطات الحجر الصحي إعدام الأبقار المصابة فقط اعتبارا من يوم أمس الاثنين.يذكر أن التهاب الجلد العقدي هو فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية في الماشية المصابة، ولا يؤثر على البشر.