كوريا تعقد اجتماعا لوزراء الدفاع مع الدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة

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ستعقد كوريا الجنوبية و17 دولة عضوا في قيادة قوات الأمم المتحدة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعا لوزراء الدفاع في سيول، اليوم الثلاثاء.وسوف يعقد وزراء الدفاع وممثلو تلك الدول أول اجتماع من نوعه في مبنى وزارة الدفاع الكورية، حيث يلقي وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" كلمة رئيسية.وسوف يقيّم الاجتماع أدوار ومساهمات قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية على مدى السنوات السبعين الماضية، ويحث كوريا الشمالية على وقف أنشطتها غير القانونية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وسوف تتبنى الدول المشاركة أيضا إعلانا مشتركا يدعو إلى اتخاذ ردود جماعية في حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن هذا الاجتماع هو أول اجتماع يجمع وزراء الدفاع وممثلي كل من كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة لاستكشاف دور قيادة قوات الأمم المتحدة في ردع الحرب والحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى السعي للتعاون بين جمهورية كوريا والدول الأعضاء.يذكر أنه تم إنشاء قيادة قوات الأمم المتحدة في يوليو 1950 بموجب تفويض من منظمة الأمم المتحدة، من أجل دعم كوريا الجنوبية ضد عدوان كوريا الشمالية.