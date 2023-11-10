المخابرات الكورية تكشف 38 من المواقع الدعائية الصينية المزيفة التي تدعي أنها كورية

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اكتشفت هيئة المخابرات في كوريا الجنوبية أن وكالات الدعاية الصينية أنشأت 38 موقعا مزيفا على الإنترنت، تدعي أنها تابعة لشركات إعلام محلية، وتقوم بنشر محتويات مخالفة للسياسات الكورية الجنوبية.وتخطط هيئة المخابرات لحظر تلك المواقع التي قد تسيء التأثير في الرأي العام الكوري.وأوضحت مصادر مطلعة أن من بين تلك المواقع موقع باسم تشونغ تشُنغ تايمز" يدعي كذبا أنه عضو في الاتحاد الكوري للأخبار الرقمية، ويتخذ شكل صفحة رئيسية لشركة إعلام عادية، تشمل أخبارا سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها، لكنه في الواقع يستخدم اسما مماثلا لاسم موقع شركة إعلام كورية فعلية، ويختلف عنه فقط في عنوانه الإلكتروني، حيث يتضمن "دوت اوه آر جي" بدلا من عنوان الموقع الحقيقي "دوت كي آر".وأضافت المصادر أن هناك مواقع أخرى مزيفة، مثل: "بوسان اونلاين"، و"سيول برس"، وهي مواقع تنتقد السياسات المؤيدة للولايات المتحدة، وتستخدم أسماء المناطق الكورية.وأشارت المخابرات إلى أنه على الرغم من عدم التأكد من الخلفية الدقيقة لتلك المواقع، إلا أنها جميعا تتضمن محتويات مؤيدة للصين ومعادية للولايات المتحدة.