الحكومة الأمريكية توافق على بيع صواريخ إس إم 6 لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وافقت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء على بيع صواريخ بحر- جو من طراز "إس إم 6" لكوريا الجنوبية من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية.وقالت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على الطلب الذي تقدمت به الحكومة الكورية لشراء 38 من صواريخ "إس إم" والمعدات ذات الصلة، بقيمة 650 مليون دولار.وسوف يتم بيع هذه الصواريخ لكوريا الجنوبية بعد الحصول على موافقة من الكونغرس الأمريكي.وكانت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري قد قررت في شهر مارس الماضي شراء صواريخ "إس إم 6" الأمريكية بطريقة المبيعات العسكرية الأجنبية لنشرها على متن مدمرات إيجيس الكورية من طراز "كي دي إكس 3".الجدير بالذكر أن مدى صواريخ "إس إم 6" يصل إلى 400 كيلومتر، وهي مجهزة بنظام توجيه نشط يمكن من خلاله تتبع الأهداف ذاتيا باستخدام الرادار الخاص بها.كما يمكن لهذه الصواريخ اعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.وقد قررت الولايات المتحدة بيع تلك الصواريخ لليابان في العام الماضي.وأكدت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي أن قرار بيع الصواريخ لكوريا الجنوبية سيدعم تحقيق أهداف السياسات الخارجية والأمن الوطني للولايات المتحدة من خلال تحسين الوضع الأمني للدولة الحليفة الرئيسية، التي تساند الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.