الرئيسان الأمريكي والصيني يعقدان قمة في سان فرانسيسكو

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تقرر عقد مباحثات قمة بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، اليوم الأربعاء في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية، على هامش اجتماعات قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "أبيك".وسوف يكون ذلك أول اجتماع مباشر بين بايدن وشي منذ القمة التي عقدت بينهما على هامش مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا في خريف العام الماضي.وصرح مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بأن القمة القادمة ستتناول على نطاق واسع العلاقات الأمريكية الصينية بالإضافة إلى القضايا العالمية، بما في ذلك الصراعات التجارية، والحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وبين روسيا وأوكرانيا.ومن بين بنود جدول الأعمال أيضا استعادة الاتصالات العسكرية بين البلدين والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وأضاف المسؤول أن بايدن سينقل خلال القمة مخاوف الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية قد تقدم أسلحة لروسيا وتتلقى تقنيات عسكرية محددة في المقابل، وسوف يدعو بايدن الصين إلى القيام بدور في هذا الشأن.كما سيؤكد بايدن أيضا على رغبة الولايات المتحدة في أن تستخدم الصين نفوذها على إيران لمنع انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.