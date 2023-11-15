يون يغادر إلى الولايات المتحدة لحضور قمة أبيك

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" العاصمة سيول اليوم الأربعاء متوجها إلى مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "أبيك". ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، فإن برنامج رحلة الرئيس يتضمن اجتماعا أوليا مع المقيمين الكوريين الجنوبيين في سان فرانسيسكو اليوم، وبعد ذلك، سيلقي خطابا رئيسيا في قمة المديرين التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ثم يحضر حفل استقبال ترحيبي لقمة أبيك. وبالإضافة إلى ذلك، يخطط يوم للالتقاء بالشباب الكوريين العاملين في مجال صناعة التكنولوجيا الفائقة في اليوم الأول من رحلته. وفي يوم الغد الخميس، سيحضر الرئيس يون قمة أبيك التي تعقد هذه المرة تحت شعار "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، حيث يناقش وقادة الدول المشاركة طرق التعامل مع أزمة المناخ وغيرها من القضايا. ومن المقرر أيضا أن يحضر الرئيس يون قمة الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة، على هامش قمة أبيك، التي سيتم خلال تقييم التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بين الدول الأعضاء ومناقشة خطط محددة للتعاون. وفي يوم الجمعة، سيحضر يون والقادة المشاركون الآخرون في قمة أبيك جلسة تهدف إلى عقد حوارات ولقاءات حرة ومفتوحة دون قيود الشكليات. وبعد ذلك، سيزور الرئيس يون جامعة ستانفورد لعقد اجتماع مائدة مستديرة حول التعاون التكنولوجي إلى جانب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وهناك أيضا توقعات بأن تعقد قمة بين يون والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة أبيك.