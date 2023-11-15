كوريا الشمالية تختبر محركات صاروخية جديدة تعمل بالوقود الصلب

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كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء عن أنه تم مؤخرا إجراء اختبارات على محركات تعمل بالوقود الصلب تم تطويرها حديثا للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تم تطوير محركات جديدة عالية الدفع تعمل بالوقود الصلب للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وأن أول اختبارات نفاثة أرضية على محرك المرحلة الأولى أجريت بنجاح يوم السبت، وأعقبها اختبار ناجح على محرك المرحلة الثانية، أمس الثلاثاء.وادعى التقرير أنه تم تحقيق نتائج مرضية للغاية في تلك الاختبارات، مما يؤكد من جديد موثوقية واستقرار تصميم محرك الوقود الصلب عالي الدفع وتكنولوجيا التصنيع في كوريا الشمالية. وأضاف التقرير أن الاختبارات تهدف إلى تقييم الخصائص التقنية للمحركات الجديدة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.من ناحية أخرى، وصفت الإدارة العامة للصواريخ في كوريا الشمالية تلك الاختبارات بأنها "عملية أساسية لزيادة تعزيز القوة الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة للبلاد، وسط البيئة الأمنية الخطيرة".