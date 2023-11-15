كوريا تضيف 346 ألف وظيفة في أكتوبر

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 340 ألف وظيفة في شهر أكتوبر الماضي بالمقارنة مع العام السابق، مع توسع نمو الوظائف للشهر الثالث على التوالي. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 28 مليونا و764 ألفا في الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 346 ألفا على أساس سنوي.ويمثل هذا أكبر نمو على أساس سنوي منذ شهر مايو الماضي عندما تمت إضافة 351 ألف وظيفة، وهو أيضا الشهر الثالث على التوالي من التوسع في نمو الوظائف.وكان نمو الوظائف في الشهر الماضي مدفوعا بزيادة سنوية قدرها 336 ألف وظيفة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. ومع ذلك، انخفض الرقم بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 82 ألفا، وهو ما مثل انخفاضا للشهر الثاني عشر على التوالي لهذه الفئة العمرية. وارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 63.3%، وهو أعلى رقم لأشهر أكتوبر منذ بدء هذه السجلات في عام 1982.كما ارتفع معدل البطالة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 69.7%، وهو أعلى رقم لأشهر أكتوبر منذ بدء السجلات ذات الصلة في عام 1989. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.1% في الشهر الماضي.