ارتفاع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس الجلد العقدي إلى 97

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ارتفع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي في كوريا الجنوبية إلى 97 مزرعة، حتى صباح اليوم الأربعاء.ووفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، تم الإبلاغ عن إصابتين جديدتين في منطقة "غو تشانغ" بمقاطعة شمال جولا، ليصل العدد الإجمالي إلى 97 حالة في 31 مدينة ومقاطعة. ولا تزال الاختبارات جارية لحالة إضافية مشتبه بها.وبعد اكتمال عمليات تطعيم الماشية ضد الفيروس على مستوى البلاد يوم الجمعة الماضي، قررت سلطات الحجر الصحي الكورية إعدام الأبقار المصابة فقط اعتبارا من أول من أمس الاثنين.ومع ذلك، لا تزال السلطات الصحية تعدم جميع الأبقار في المزارع المتضررة في كل من "صو سان" و"دانغ جين" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، و"تشونغ جو" في مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ"، و"غو تشانغ" في مقاطعة شمال جولا، بسبب استمرار التقارير عن حالات إصابة جديدة في تلك المناطق.يذكر أن التهاب الجلد العقدي هو فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، مثل الذباب والبعوض، ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية في الماشية المصابة، ولا يؤثر على البشر.