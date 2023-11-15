اجتماع تمهيدي للطلاب الذين سيخوضون اختبارات دخول الجامعات

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من المقرر أن يعقد اجتماع تمهيدي اليوم الأربعاء للطلاب الذين سيخضعون لاختبار القدرات الدراسية الجامعية لهذا العام، والذي سيعقد غدا الخميس، وذلك من أجل تلقي معلومات مفصلة حول الاختبار.وتم توجيه المتقدمين للاختبار لزيارة مواقع الاختبار الخاصة بهم اليوم، للتحقق من الموقع والحصول على بطاقة دخول الاختبارات، وكذلك تلقي تعليمات حول إجراء الاختبارات المعروفة باسم "سو ننغ" باللغة الكورية.ويمكن للمتقدمين للاختبار الذين أخطؤوا في بطاقة دخول الاختبارات الخاصة بهم إعادة إصدارها إذا قاموا بزيارة موقع الاختبار قبل الساعة 8 من صباح الغد الخميس ومعهم صورة شخصية.ومن المتوقع أن يؤدي إجمالي 504 آلاف و588 طالبا هذه الاختبارات السنوية هذه المرة، في حوالي 1300 موقع اختبار على مستوى البلاد.وفي الوقت نفسه، ستبث قناة "نظام البث التعليمي"، إي بي إس، تحليلا لأسئلة تلك الاختبارات، غدا الخميس.