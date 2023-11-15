محادثات بين وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان في سان فرانسيسكو

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أجرى وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أبيك، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أمس الثلاثاء.واجتمع وزير الخارجية الكوري "باك جين" مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" أمس، وهو أول اجتماع بينهم منذ محادثاتهم القصيرة قبل شهرين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وخلال اجتماع الأمس، استعرض وزراء الخارجية تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها قادة دولهم خلال قمة كامب ديفيد في أغسطس الماضي، كما ناقشوا التعاون في القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.وتبادل وزراء خارجية الدول الثلاث المعلومات وناقشوا الردود المشتركة فيما يتعلق بنقل كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا، في أعقاب القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، تبادل وزراء الخارجية الآراء حول بنود جدول أعمال القمة القادمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقدها اليوم الأربعاء في سان فرانسيسكو، كما ناقشوا الشؤون الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.