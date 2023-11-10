رئيس الوزراء الكوري يروج لإكسبو بوسان في فرنسا

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قام رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بزيارة لفرنسا خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري بهدف دعم حملة استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان الكورية.وفي أثناء إقامته في باريس، أجرى رئيس الوزراء "هان" لقاءات مع 61 مسؤولا من 50 دولة، بمن في ذلك ممثلو الهيئة الإدارية المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي.وخلال تلك اللقاءات، شدد "هان" على ضرورة جعل معرض إكسبو الدولي ميدانا للتضامن بين الدول المشاركة، خلافا للأحداث الرياضية التنافسية، مثل بطولات كأس العالم لكرة القدم ودورات الألعاب الأولمبية، مؤكدا على أن معرض إكسبو بوسان سيكون فرصة لتحقيق قيمة التضامن الحقيقي.كما أكد أن الحكومة الكورية تعتزم جعل معرض إكسبو بوسان منصة للتغلب على التحديات التي يواجهها الجنس البشري، بما في ذلك تغير المناخ والفجوة الرقمية وعدم المساواة، مطالبا بدعم حملة استضافة إكسبو 2030 في بوسان.وحضر "هان" ندوة لممثلي الدول الأعضاء في هيئة معرض إكسبو الدولي، حيث قدم شرحا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لمواجهة تغير المناخ، وأعرب عن أمله في أن يكون معرض إكسبو بوسان ميدانا لمناقشة تلك القضية.