توقعات بشن كوريا الشمالية استفزازات لتهدئة عدم الاستقرار الداخلي

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حذر الأدميرال "كيم ميونغ سو" المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية من أن هناك احتمالا بأن تشن كوريا الشمالية استفزازات بهدف التغطية على حالة عدم الاستقرار الداخلية وتحويلها إلى العوامل الخارجية.وجاء تصريح الأدميرال "كيم" في جلسة استماع عقدها البرلمان اليوم الأربعاء لتأكيد تعيينه، حيث أضاف أن كوريا الشمالية تسعى لإيجاد انفراجة من العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال التعاون العسكري مع روسيا، وأنها تركز طاقتها على تعزيز قدراتها النووية والصاروخية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية والاستعداد لإجراء تجربة نووية.وتعهد كيم بتجهيز نفسه بروح القيادة والقدرة الساحقة من أجل إكمال مهامه بالانتصار الكامل، إذا تولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة. كما أكد أنه سيرد بشكل فوري وقوي ومستمر على استفزازات الأعداء، حتى يندموا بشدة على اختيارهم الخاطئ.وأضاف "كيم" أنه سيعمل أيضا على إنشاء قيادة استراتيجية بشكل سلس، ليتم من خلالها تعزيز القدرة وحالة الاستعداد للنظام الكوري ثلاثي المحاور، وتحديد المبادئ التوجيهية الاستراتيجية ذات الصلة بالردع الموسع.