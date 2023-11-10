أول تسيير للشاحنات بين كوريا الشمالية والصين منذ 3 أعوام

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تم تسيير شاحنات بين مدينتيْ "شين أوي جو" الكورية الشمالية و"دانتونغ" الصينية لأول مرة منذ إغلاق الحدود بينهما قبل 3 أعوام و10 أشهر بسبب جائحة كورونا، وهو ما أثار الاهتمام حول ما إذا كان سيتم استئناف النقل البري بين البلدين بشكل كامل.ويذكر أنه كان قد تم بالفعل استئناف حركة قطارات الشحن عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين في العام الماضي.وقالت التقارير إن شاحنات للحاويات قد عبرت الجسر الحديدي الذي يربط مدينة "دانتونغ" في الصين بمدينة "شين أوي جو" في كوريا الشمالية، صباح أمس الثلاثاء، متوجهة إلى كوريا الشمالية، وهي المرة الأولى التي تعبر فيها شاحنةٌ الحدودَ بين كوريا الشمالية والصين منذ إغلاق الحدود بينهما في شهر يناير من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.وقد استمرت حركة الشاحنات بين المدينتين لليوم الثاني على التوالي.ويتجمع حاليا عدد من الشاحنات في مستودع الخدمات اللوجستية التابع لهيئة الجمارك في مدينة "دانتونغ"، وهو مستودع خاص للمنتجات التصديرية إلى كوريا الشمالية، بعد أن كان ذلك المستودع فارغا لوقت قريب مؤخرا.كما أصبحت حركة الشاحنات أكثر تواترا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري على الجسر الحدودي بين مدينة "تشانغ باي" الصينية ومدينة "هيه سان" الكورية الشمالية.