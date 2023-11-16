الولايات المتحدة توافق مبدئيا على بيع صواريخ اعتراضية لكوريا الجنوبية

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وافقت الحكومة الأمريكية مبدئيا على بيع صواريخ جو-جو لكوريا الجنوبية.وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أمس الأربعاء إن وزارة الخارجية وافقت على بيع معدات عسكرية لجيش أجنبي من حكومة إلى أخرى، تشمل صواريخ "سايد ويندر" الاعتراضية والمعدات ذات الصلة بقيمة 52.1 مليون دولار.ويستلزم إتمام هذه الصفقة الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي.وكانت كوريا الجنوبية قد طلبت شراء 42 صاروخا تكتيكيا وعشرة صواريخ تدريبية من طراز "سايد ويندر"، إلى جانب عدة صواريخ أخرى.وقالت الوكالة إن صفقة البيع المقترحة ستدعم أهداف السياسات الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن دولة حليفة رئيسية تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأوضحت أن الصفقة ستحسن قدرات كوريا الجنوبية على الاستجابة للتهديدات الحالية والمستقبلية، مع تعزيز إمكانية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين.وأضافت الوكالة أن كوريا الجنوبية ستكون قادرة على إدخال هذا العتاد إلى جيشها دون صعوبة، مشيرة إلى أن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.