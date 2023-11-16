هيئة الرقابة المالية تحيل مؤسس شركة كاكاو إلى النيابة العامة

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أحالت هيئة الرقابة المالية، وهي الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية، "كيم بوم سو" مؤسس شركة "كاكو" إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التلاعب المزعوم في الأسهم لاستحواذ الشركة على وكالة "إس إم إنترتينمنت".وقالت الهيئة أمس الأربعاء إنها أحالت إلى النيابة العامة كلا من "كيم" والرئيس التنفيذي للشركة "هونغ يون تيك" والرئيسين التنفيذيين المشاركين لشركة "كاكاو إنترتينمنت"، وهما "لي جين سو" و"كيم سونغ سو"، والمحامين الذين قدموا استشارات قانونية، مع التوصية بتوجيه الاتهام إليهم جميعا. ويُشتبه في أن إدارة الشركة قامت بتضخيم أسعار أسهم وكالة "إس إم" في محاولة لعرقلة عملية استحواذ وكالة "هايب" على "إس إم" في وقت سابق من هذا العام، وهي الوكالة التي تدير فرقة "بي تي إس".وتشتبه هيئة الرقابة المالية في أن "كاكاو" خططت مع أحد مشغلي صناديق الأسهم الخاصة لضخ حوالي 240 مليار وون، أي حوالي 184 مليون دولار أمريكي، في السوق، وبذلك تجاوز سعر السهم 120 ألف وون، وهو السعر الذي كانت شركة "هايب" تعرضه على صغار المساهمين. وقامت "هايب" في النهاية بتعليق عرضها، مما سمح لشركة "كاكاو" وشركتها التابعة لها بتأمين ما يقرب من 40% من أسهم "إس إم"، ومن ثم الحصول على السيطرة الإدارية عليها. ومن المتوقع أن يجري مكتب النيابة العامة لمنطقة جنوب سيول تحقيقات تكميلية في دور مؤسس "كاكاو" في التلاعب المزعوم بالأسهم.وكانت النيابة قد وجهت ذلك الاتهام في وقت سابق لكبير مسؤولي الاستثمار في الشركة "بيه جيه هيون"، لدوره المزعوم في القضية.