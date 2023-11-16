الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان

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تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أمس الأربعاء يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان.وعقدت اللجنة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان اجتماعا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أصدرت بالإجماع دون تصويت، القرار التاسع عشر من نوعه منذ عام 2005.وكان قرار هذا العام، الذي قادته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، مماثلا لقرار العام الماضي تقريبا، لكنه أضاف عبارة تتعلق بالإعادة القسرية للهاربين الكوريين الشماليين في الصين. ويحث القرار بقوة جميع الدول الأعضاء على احترام "المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، خاصة بعد استئناف السفر عبر الحدود".كما دعت إلى الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، فيما يتعلق بالهاربين من كوريا الشمالية.وسوف يتم تقديم القرار إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم، وسوف تشارك كوريا الجنوبية في رعاية القرار، مثلما حدث في العام الماضي.