الرئيس يون يلتقي بالجالية الكورية في سان فرانسيسكو

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التقى الرئيس "يون صوك يول" مع المقيمين الكوريين في "سان فرانسيسكو" أمس الأربعاء، بعد وصوله في وقت سابق لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أبيك.وفي الاجتماع، قال الرئيس إن تلك المدينة الأمريكية تمثل نقطة البداية لتاريخ الكوريين في الأراضي الأمريكية، مشيرا إلى مرور الكوريين عبر "سان فرانسيسكو" بعد وصولهم إليها من "هاواي" قبل 120 عاما ليستقروا هناك.وفي إشارة إلى أن الاجتماع مع الجالية الكورية هو البند الأول في جدول أعمال رحلته، قال "يون" إن هذا التجمع له أهمية كبرى لأنه أول اجتماع منذ 11 عاما بين رئيس كوري مع الكوريين المقيمين في شمال كاليفورنيا.وقال إن تاريخ تقدم التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس سوى تاريخ تطور الكوريين في الولايات المتحدة، مؤكدا على أن أولئك الموجودين في "سان فرانسيسكو" قاموا بدور رئيسي في هذا التطور.وطلب الرئيس من الجالية الكورية المساهمة في تقدم التحالف مع الولايات المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال التفاعل المستمر مع المواهب في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن العديد من أعضاء الجالية الكورية يمتلكون قدرات ملحوظة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الفائقة.