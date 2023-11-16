انطلاق امتحانات القبول بالجامعات اليوم الخميس

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بدأت صباح اليوم الخميس اختبارات القدرات الدراسية للجامعات في حوالي 1200 موقع للاختبار في جميع أنحاء البلاد.وبدأت الامتحانات المؤهلة للالتحاق بالجامعات، والتي تنظمها الحكومة، باختبار اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحا، وتلاه اختبارات الرياضيات واللغة الإنغليزية والتاريخ الكوري والعلوم، وسوف ينتهي اختبار اللغة الأجنبية الخامس والأخير في الساعة 5:45 مساء.وقد تقدم ما يقرب من 504 آلاف و600 شخص لإجراء الاختبارات هذا العام، أي أقل بحوالي 3400 شخص مقارنة بالعام الماضي.وتشهد امتحانات هذا العام تغييرا في الأسئلة، حيث قررت الحكومة حذف ما يسمى بـ"الأسئلة القاتلة" ضمن جهودها لإصلاح التعليم.وعلى عكس الاختبارات الثلاثة السابقة التي أجريت وسط جائحة كورونا، سيتمكن المتقدمون من إجراء الاختبارات دون ارتداء كمامات، كما لن يضطر المصابون بفيروس كورونا إلى إجراء الاختبارات في مكان منفصل هذا العام، حيث أوصى المعهد الكوري للمناهج والتقييم هؤلاء المتقدمين بارتداء كمامات والالتزام بتناول الغداء في مواقع معدة خصيصا لهم.وسوف يتم إخطار المتقدمين للاختبار بالنتائج يوم 8 ديسمبر.