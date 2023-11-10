كوريا الشمالية تتفق مع روسيا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إنه تم عقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الشمالية وروسيا في بيونغ يانغ.وأوضح التقرير أنه قد ترأس الجانبَ الكوري الشمالي "يون جونغ هو" وزيرُ التجارة الخارجية، بينما ترأس الجانبَ الروسي "أليكساندرو كوزلوف" وزير الموارد الطبيعية.وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بسبل تعزيز التبادلات الثنائية ومشروعات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة التاريخية بين قائديْ البلدين، التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي.وقد تم خلال الاجتماعات توقيع بروتوكول للتعاون بين الجانبين، لكن التقرير لم يكشف عن تفاصيل هذا البروتوكول.وكان الوفد الروسي المشارك في الاجتماعات الأخيرة قد وصل إلى بيونغ يانغ أول من أمس الثلاثاء.يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الشمالية وروسيا قد عقدت من قبل 9 اجتماعات في الفترة من 1996 وحتى عام 2019.