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استبعاد الأسئلة شديدة الصعوبة من امتحانات دخول الجامعات

Write: 2023-11-16 15:19:46Update: 2023-11-16 15:27:20

استبعاد الأسئلة شديدة الصعوبة من امتحانات دخول الجامعات

Photo : KBS News

صرحت لجنة إعداد امتحانات دخول الجامعات في كوريا الجنوبية للعام القادم 2024 بأنه تم استبعاد الأسئلة شديدة الصعوبة من الامتحانات التي عقدت اليوم الخميس.
وأوضح البروفسور "جونغ مون سونغ" رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة سيجونغ، أنه تم استبعاد هذا النوع من الأسئلة تلبية لسياسات وزارة التعليم للحيلولة دون توسيع التعليم الخاص، مشيرا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات هذه المرة تستهدف تمييز القدرات العلمية باستخدام محتويات المنهج الدراسي.
وأضاف أن الأسئلة تركزت على المحتويات الأساسي الواردة في المنهج الدراسي حتى لو كان قد تم طرح أسئلة مشابهة في الامتحانات السابقة، ولكن من خلال تغيير أسلوب وطريقة الإجابات.
كما أكد على أن لجنة الإعداد للامتحانات بذلت جهودا من أجل تقليل المزايا والعيوب الناتجة عن المواد الاختيارية إلى أبعد الحدود.
وفيما يتعلق بنسبة ارتباط أسئلة الامتحانات بنظام البث التعليمي، أوضح أن النسبة بلغت حوالي 50%، حيث حاولت اللجنة أن تجعل الممتحنين يشعرون بارتفاع نسبة ذلك الارتباط.
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