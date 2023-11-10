الرئيس يون يتعهد بدور ريادي كوري في توسيع الطاقة الخالية من الكربون

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تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بأن تلعب كوريا الجنوبية دورا رياديا في توسيع الاستخدام العالمي للطاقة الخالية من الكربون، ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" إلى دعم الجهود الكورية.جاء ذلك في كلمة الرئيس "يون" ألقاها أمام قمة "أبيك" في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية، أمس الخميس، حيث قال إن أزمة المناخ هي المهمة الأكثر إلحاحا التي يتوجب على العالم التغلب عليها من أجل خلق مستقبل مستدام للجنس البشري.وأكد أن كوريا الجنوبية سوف تتعاون مع الدول الأعضاء في "أبيك" ضمن مساعيها للدفع نحو التحول إلى نظام الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنه قد اقترح خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، تشكيل تحالف خالٍ من الكربون يتم من خلاله توسيع استخدام الطاقة الخالية من الكربون.وقد أطلقت الحكومة الكورية تحالفا خاليا من الكربون في شهر أكتوبر الماضي، وهو هيئة استشارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الطاقة النووية والهيدروجينية.كما اقترح الرئيس "يون" الانتقال إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة لمواجهة أزمة تغير المناخ، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تسعى حاليا لزيادة نشر وسائل نقل ذكية، مثل السيارات الصديقة للبيئة والسيارات ذاتية القيادة، وأنظمة المرور الذكية.وتعهد بمشاركة الخبرات والمعارف التي اكتسبتها كوريا في مواجهة تغير المناخ مع الدول الأعضاء عن طريق مركز أبيك المناخي، ودعم الدول الأعضاء في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.