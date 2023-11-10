كوريا الجنوبية تعيد رفات 25 جنديا صينيا قتلوا في الحرب الأهلية إلى الصين

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قررت حكومة كوريا الجنوبية إعادة رفات 25 جنديا صنيا كانوا قد قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية إلى الصين الأسبوع القادم.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة إن مراسم تسليم الرفات ستقام في مطار إنتشون الدولي يومي الأربعاء والخميس القادمين.وسوف يقوم الجانبان الكوري والصيني بوضع الرفات في توابيت بشكل مشترك يوم الأربعاء، ثم يتم تسليم رفات الجنود الصنيين ومتعلقاتهم للجانب الصيني في اليوم التالي.ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، قامت سيول بإعادة 913 من رفات الجنود الصينيين الذين قتلوا خلال مشاركتهم في الحرب الأهلية الكورية إلى الصين، خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022.وأضافت وزارة الدفاع أنها سوف تواصل إعادة رفات الجنود الصينيين بناء على القيم الإنسانية، وقواعد التعاون الودي بين سيول وبكين.