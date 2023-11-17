صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للتضخم في كوريا لهذا العام إلى 3.6%

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توقع صندوق النقد الدولي أن تصل كوريا الجنوبية إلى هدف التضخم المحدد عند مستوى 2% بحلول نهاية العام القادم.جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، حيث توقع أن يستمر تراجع معدل التضخم في كوريا إلى 3.6% هذا العام، ثم 2.4% العام القادم.لكن توقعات التضخم مثلت زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية لهذا العام و0.1 نقطة مئوية للعام القادم، مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في أكتوبر.ويأتي أحدث تقرير بعد أن قام فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى كوريا الجنوبية في أوائل سبتمبر ولمدة أسبوعين، لعقد الاجتماع السنوي مع وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات كورية أخرى، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد وإجراءات السياسات الكورية.ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة الكورية بالحفاظ على سياسات سعر الفائدة المرتفعة الحالية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، والامتناع عن تخفيف السياسات النقدية.وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام عند 1.4% و2.2% للعام القادم.