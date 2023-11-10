الرئيس يون ورئيس وزراء اليابان كيشيدا يتعهدان بتعميق العلاقات

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن هيئات التشاور بين حكومتي كوريا الجنوبية واليابان قد عادت بأكملها.وأدلى الرئيس "يون" بهذا التقييم خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" أمس الخميس على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية.وأعرب "يون" عن سعادته بعقد القمة السابعة له مع "كيشيدا" هذا العام، وهو ما يشير إلى تعزيز الثقة بين سيول وطوكيو ومواصلة الاتجاه الإيجابي للعلاقات الثنائية.وقال "يون" إن التعاون الثنائي تحسن هذا العام مع إعادة تنشيط التبادلات على كل المستويات، بما في ذلك مستوى القمة، مشيرا إلى الاستعادة الكاملة لهيئات التشاور بين حكومتي البلدين مع استئناف سلسلة من المحادثات الخاصة بالسياسات الأمنية والأمن الاقتصادي ومحادثات نواب وزراء الخارجية.وتعهد الرئيس "يون" بالعمل مع "كيشيدا" لضمان الحفاظ على التواصل الوثيق بين البلدين في كل القطاعات، بما في ذلك المشاورات الاقتصادية رفيعة المستوى.ومن جانبه، أشار "كيشيدا" أيضا إلى أنهما التقيا للمرة السابعة هذا العام، وأعرب عن امتنانه لدعم سيول لإجلاء المواطنين اليابانيين من إسرائيل.وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في أن يواصل هو و"يون" تعزيز الجهود الرامية للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والضمانات الأمنية والاقتصاد والثقافة.