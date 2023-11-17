الرئيس يون يتفق مع رئيسة بيرو على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والمعادن

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اتفق الرئيس "يون صوك يول" ورئيسة بيرو "دينا بول وارتي" على تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد والمعادن والبنية التحتية.وتوصل الرئيسان إلى هذا الاتفاق أمس الخميس في قمة عقدت على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في "سان فرانسيسكو".ووصف "يون" بيرو بأنها حليف تقليدي لكوريا الجنوبية، وأنها تشترك مع كوريا في القيم الأساسية، وأنها شريك رئيسي لكوريا في منطقة أمريكا اللاتينية، معربا عن سعادته بالتوسع المستمر لحجم التجارة المتبادلة منذ أن دخلت اتفاقية التجارة الحرة الثنائية حيز التنفيذ في عام 2011، وأكد أن البلدين طورا علاقات مشاركة استراتيجية شاملة.وتعهد الرئيسان بالتعاون الوثيق قبل رئاسة بيرو لمنظمة "أبيك" في العام القادم ورئاسة كوريا الجنوبية لها في عام 2025، لضمان مساهمة المنتدى في الرخاء والنمو المستدام داخل المنطقة.كما أعربت "بول وارتي" عن أملها في التعاون الثنائي في المنتدى متعدد الأطراف فضلا عن زيادة التعاون في القطاع الخاص، بما في ذلك الذكاء الرقمي والاصطناعي.كما طلب الرئيس "يون" دعم بيرو لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو 2030 العالمي في "بوسان".