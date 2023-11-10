الحكومة تقيم الوضع الاقتصادي إيجابيا لأول مرة

قيّمت الحكومة الكورية بشكل إيجابي لأول مرة الوضع الاقتصادي، موضحة أن الاقتصاد الكوري بدأ يتمتع بانتعاش تدريجي، مبتعدا عن التباطؤ الذي استمر منذ بداية هذا العام.وأضافت الحكومة أن هناك مؤشرات تدل على انتعاش الاقتصاد الكوري، بفضل التعافي في إنتاجية الصناعات التحويلية والصادرات، والتحسن المستمر في التوظيف.وقالت وزارة المالية في تقرير أصدرته اليوم الجمعة إنه على الرغم من أن التقلبات الناجمة عن عوامل العرض لا تزال قائمة، إلا أن علامات التعافي الاقتصادي بدأت تظهر بشكل تدريجي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الحكومة الكورية الوضع الاقتصادي إيجابيا، منذ أن قيمته بأنه متباطئ للمرة الأولى في شهر فبراير الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج الصناعات التحويلية في شهر سبتمبر الماضي شهد زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر الأسبق، وللشهر الثاني على التوالي.أما قيمة صادرات كوريا في أكتوبر الماضي فزادت بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 55 مليارا و80 مليون دولار.كما زاد متوسط الصادرات اليومية في أكتوبرعلى أساس عدد أيام العمل بنسبة 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى مليارين و620 مليون دولار.وقال التقرير إن حجم إنتاج صناعات الخدمات في سبتمبر شهد زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق، وللشهر الرابع على التوالي.وتمت إضافة 346 ألف وظيفة في شهر أكتوبر بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل عدد الوظائف الجديدة بذلك زيادة للشهر الثالث على التوالي.