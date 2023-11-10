كوريا تفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الإسمنت الأبيض المصري

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قررت حكومة كوريا الجنوبية فرض رسوم مكافحة إغراق بشكل مؤقت ولمدة 4 أشهر على الإسمنت الأبيض المستورد من مصر.وقالت وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة إنها قررت فرض رسوم مؤقتة تبلغ 72.23% لمكافحة الإغراق على الإسمنت الأبيض المصري خلال الفترة من الخامس عشر من نوفمبر الجاري وحتى الرابع عشر من شهر مارس من العام القادم.جاء هذا القرار بناء على توصية من لجنة التجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية في شهر سبتمبر الماضي تفيد بأن إغراق الإسمنت الأبيض المصري يضر بصناعة الإسمنت في كوريا الجنوبية.وسوف يدخل القرار بفرض رسوم الإغراق على الإسمنت الأبيض المصري حيز التنفيذ بعد انتهاء التحقيقات الرئيسية الجارية الآن.ووفقا للجنة التجارة الكورية، بلغ حجم واردات كوريا من الإسمنت الأبيض المصري 9 آلاف و240 طن في العام الماضي، بعد أن كان ألف طن في عام 2019، مسجلا زيادة في حصته في السوق الكورية بنسبة 14.7% .