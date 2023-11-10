الكوريتان سيول وواشنطن تستأنفان الاجتماع التشاوري حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

استانفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعهما التشاوري بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الخميس، عقد مدير إدارة نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية في الوزارة "تشون يونغ هي"، والمبعوثة الأمريكية الخاصة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية "جولي تيرنر"، هذا الاجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، أول من أمس الأربعاء.

وكان قد تم إطلاق هذا الاجتماع التشاوري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في عام 2016 خلال فترة حكومة الرئيسة "بارك كون هيه"، لكي يصبح التعاون بين البلدين في قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أكثر شمولا ومنهجية.

وعقدت سيول وواشنطن هذا الاجتماع 3 مرات منذ إطلاقه، بما في ذلك مرتين في عام 2016 ومرة واحدة في عام 2017.

ومع ذلك، لم تعقد تلك الاجتماعات خلال إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين" التي اهتمت بالحوار والتعاون بين الكوريتين وظلت سلبية بشأن التعبير عن أوضاع قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وجاء استئناف الاجتماع بعد أن عينت الولايات المتحدة مبعوثة خاصة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، اتفق "تشون" و"تيرنر" على إجراء مناقشات تشاورية بانتظام، بحيث يُعقد الاجتماع التالي في النصف الأول من العام القادم.

