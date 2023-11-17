إصابات فيروس الجلد العقدي تتجاوز 100 حالة

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تجاوز عدد مزارع الماشية التي تم تأكيد إصابتها بفيروس التهاب الجلد العقدي 100 مزرعة، بعد 27 يوما من الإبلاغ عن أول حالة في كوريا الجنوبية يوم 20 أكتوبر الماضي.ووفقا لسلطات الحجر الصحي الكورية، تم الإبلاغ عن 3 إصابات جديدة في منطقة "غو تشانغ" بمقاطعة شمال "جولا"، ومنطقة "بويو" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، أمس الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 101 حالة حتى الساعة 8 من صباح اليوم الجمعة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن الفيروس في منطقة "بويو".ولا تزال الاختبارات جارية لتأكيد 3 حالات إضافية مشتبه بها.يُذكر أن التهاب الجلد العقدي هو فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، مثل الذباب والبعوض، ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية في الماشية المصابة. ولا يؤثر على البشر.