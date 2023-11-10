الحزب الحاكم والحكومة يتفقان على سن قانون خاص بحظر أكل لحوم الكلاب

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قرر حزب قوة الشعب الحاكم والحكومة الكورية سن قانون خاص بحظر أكل لحوم الكلاب في غضون هذا العام، ليتم القضاء على هذه الممارسة في كوريا الجنوبية بشكل نهائي بحلول عام 2027.جاء هذا القرار في اجتماع عُقد اليوم الجمعة بين الحزب الحاكم والحكومة، حيث اتفق الجانبان على دعم مزارع الكلاب التي قد تعاني من صعوبات بسبب سن هذا القانون الخاص.وقال رئيس لجنة الشؤون السياسية في الحزب الحاكم "يو أوي دونغ" في موجز صحي عقب الاجتماع، إن المزارع التي تربي الكلاب، وشركات ذبح الكلاب وتوزيع لحومها، والمطاعم التي تقدم لحوم الكلاب، سيتوجب عليها إبلاغ الحكومات الإقليمية بوقف أعمالها ذات الصلة بأكل لحوم الكلاب.جاء ذلك بعد أن توصل الحزب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى اجماع على سن قانون خاص بحظر أكل لحوم الكلاب في كوريا.