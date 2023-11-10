توقعات بنمو الاقتصاد الكوري بما يتراوح بين 2.1% و2.3% حتى عام 2028

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توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ الاقتصاد الكوري على مسار نمو يتراوح بين 2.1% و2.3% حتى عام 2028.وطبقا لتقرير صادر عن الصندوق أمس الأحد، من المتوقع أن يصل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية إلى 2.2% في العام القادم، من نمو متوقع بنسبة 1.4% هذا العام.كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصاد الكوري نسبة 2.3% في عام 2025، ثم 2.2% في كل من عامي 2026 و2027، ثم2.1% في عام 2028.وقدر صندوق النقد الدولي معدل الناتج المحتمل لكوريا الجنوبية بنسبة 2.1% هذا العام، و2.2% في كل من عامي 2024 و2025، و2.1% بين عامي 2026 و2028.ورفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2% عن توقعاته السابقة ليصل إلى 3.6% هذا العام، وبنسبة 0.1% ليصل إلى 2.4% في العام القادم.وأكد تقرير الصندوق على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية لتنشيط النمو الاقتصادي الكوري على المدى الطويل، بما في ذلك مواجهة الشيخوخة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتضييق الفجوة بين الجنسين.