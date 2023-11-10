الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

توقعات بنمو الاقتصاد الكوري بما يتراوح بين 2.1% و2.3% حتى عام 2028

Write: 2023-11-20 10:42:48Update: 2023-11-20 10:51:17

توقعات بنمو الاقتصاد الكوري بما يتراوح بين 2.1% و2.3% حتى عام 2028

Photo : KBS News

توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ الاقتصاد الكوري على مسار نمو يتراوح بين 2.1% و2.3% حتى عام 2028.
وطبقا لتقرير صادر عن الصندوق أمس الأحد، من المتوقع أن يصل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية إلى 2.2% في العام القادم، من نمو متوقع بنسبة 1.4% هذا العام.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصاد الكوري نسبة 2.3% في عام 2025، ثم 2.2% في كل من عامي 2026 و2027، ثم2.1% في عام 2028.
وقدر صندوق النقد الدولي معدل الناتج المحتمل لكوريا الجنوبية بنسبة 2.1% هذا العام، و2.2% في كل من عامي 2024 و2025، و2.1% بين عامي 2026 و2028.
ورفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2% عن توقعاته السابقة ليصل إلى 3.6% هذا العام، وبنسبة 0.1% ليصل إلى 2.4% في العام القادم.
وأكد تقرير الصندوق على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية لتنشيط النمو الاقتصادي الكوري على المدى الطويل، بما في ذلك مواجهة الشيخوخة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتضييق الفجوة بين الجنسين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;