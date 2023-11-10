يون يبدأ جولة تشمل بريطانيا وفرنسا

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من المقرر أن يبدأ الرئيس الكوري يون صوك يول جولة خارجية اليوم الاثنين، تستغرق أسبوعا وتشمل كلا من بريطانيا وفرنسا.وسوف يزور الرئيس الكوري المملكة المتحدة أولا في الفترة من الاثنين إلى الخميس، في زيارة رسمية بدعوة من الملك تشارلز الثالث، ليكون يون أول ضيف رسمي يدعوه ملك بريانيا منذ تتويجه هذا العام. وسوف يبدأ يون زيارته باجتماع مع الكوريين الجنوبيين المقيمين في بريطانيا بعد ظهر اليوم. وسيحضر يون غدا الثلاثاء حفل استقبال رسميا وغداء وعشاء في قصر باكنغهام. وبعد ذلك سيعقد يون قمة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد غد الأربعاء.ومن المقرر أن يختتم الرئيس الكوري زيارته إلى بريطانيا يوم الخميس ثم يتوجه إلى فرنسا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لتقديم العرض النهائي لملف كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.ومع تحديد موعد التصويت النهائي على المدينة المستضيفة يوم الثلاثاء القادم، يخطط يون للترويج للعرض في اجتماعات مع ممثلي المكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة الإدارية للمعرض، قبل العودة إلى البلاد يوم الأحد.