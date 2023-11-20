استعادة شبكة الكمبيوتر الإدارية الحكومية الكورية بالكامل

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أكدت وزارة الداخلية الكورية أن شبكة الكمبيوتر الإدارية الحكومية عادت إلى طبيعتها بالكامل بعد تعرضها لعطل كبير في النظام قبل يومين.وقال نائب وزير الداخلية "كو كي دونغ" في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد إنه لا توجد مشاكل حاليا في إصدار الوثائق المدنية من خلال بوابة الخدمة المدنية الحكومية الشاملة، حيث تم التأكد من خلال التفتيش الموقعي الذي استمر يومين عدم وجود مشكلات أو اضطرابات في النظام الإداري.وكانت شبكة "سيه اول" الإدارية التي يستخدمها موظفو القطاع العام قد تعطلت أيضا صباح يوم الجمعة، وتلاها تعليق الحكومة لبوابة الخدمة المدنية الحكومية الشاملة، مما أدى فعليا إلى توقف إصدار الوثائق المدنية من قبل الوكالات العامة.وقدم نائب الوزير اعتذارا عميقا للجمهور عن هذه الاضطرابات، وتعهد بمواصلة مراقبة النظام للتأكد من أن الخدمات المستأنفة أصبحت أكثر استقرارا، وعدم وجود أي إزعاج للجمهور اعتبارا من اليوم الاثنين.