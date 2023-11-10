يون يقول إن كوريا الشمالية والصين وروسيا لديها مصالح متباينة

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قال الرئيس الكوري الجنوبي يون صوك يول إن المصالح المتباينة بين كوريا الشمالية وروسيا والصين تجعل التوافق مع بيونغ يانغ وموسكو ضارا لبكين.صرح الرئيس يون بذلك في مقابلة مع صحيفة تلغراف البريطانية نُشرت اليوم الاثنين، قبل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى بريطانيا، حيث أكد على أن الصين تلعب دورا مهما في تعزيز الحرية والسلام والرخاء في شرق آسيا.وأكد الرئيس يون أن بكين ستأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي سيلحق بسمعتها ومكانتها الدولية نتيجة للتعاون الثلاثي مع كوريا الشمالية وروسيا، اللتيْن تنتهكان بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وكذلك الأعراف الدولية الأخرى.وأشار الرئيس إلى الحرب في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس، فضلا عن التوتر المتزايد في روسيا وفي كوريا الشمالية وفي بحر الصين الجنوبي، كأسباب لسعي كوريا الجنوبية إلى التعاون الأمني الوثيق مع الغرب، مؤكدا على أهمية العلاقات الأمنية بين كوريا الجنوبية وبريطانيا.