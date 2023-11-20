الشركات الأمريكية تتعهد باستثمارات بقيمة 1.5 تريليون وون في كوريا الجنوبية

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حصلت كوريا الجنوبية على التزامات استثمارية بقيمة 1.5 تريليون وون من أربع شركات أمريكية بمناسبة زيارة الرئيس يون صوك يول إلى الولايات المتحدة لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد إن شركات "جنرال موتورز" و"دوبونت" و"آي إم سي" و"إيكولاب" تعهدت باستثمارات بقيمة 1.16 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى توسيع الصادرات السنوية وتأثير استبدال الواردات بأكثر من 4.5 تريليون وون. ولم تكشف الوزارة عن المبالغ المحددة لكل شركة. وقال وزير التجارة الكوري "بانغ مون كيو" إن هذه الاستثمارات ستسهم بشكل كبير في تعزيز علاقات التحالف بين كوريا والولايات المتحدة في صناعة التكنولوجيا الفائقة وتحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد لصناعة أشباه الموصلات في كوريا. وتعهد الوزير الكوري بمواصلة الجهود لإصلاح الأنظمة وتحسين بيئة الاستثمار، وأضاف أن مثل هذه الجهود التي تبذلها الحكومة أثبتت أنها تجتذب الشركات العالمية. وقالت الوزارة إن شركة دوبونت قررت استثمار أكثر من 200 مليار وون في كوريا الجنوبية لتوسيع مرافق إنتاج مواد أشباه الموصلات والمكونات بالإضافة إلى مركز للبحث والتطوير خاص بها، مما سيخلق أكثر من 100 فرصة عمل جديدة. وتخطط "آي إم سي" للاستثمار في مرافق إنتاج أكسيد التنغستن المستخدم في تصنيع أشباه الموصلات، بينما تعتزم إيكولاب تعزيز مرافق إنتاجها للجسيمات النانوية عالية النقاء، الضرورية لإنتاج ملاط "سي إم بي" المستخدم في تصنيع أشباه الموصلات.